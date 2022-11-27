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Başkan Erdoğan’dan ‘‘Birlik, İrade, Zafer’’ programında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan ‘‘Birlik, İrade, Zafer’’ programında önemli açıklamalar
27.11.2022 18:13 - Son Güncelleme: 27.11.2022 18:14

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumu'nda düzenlenen "Birlik, İrade, Zafer" programının hazırlıkları tamamlandı. AK Parti İstanbul'da 'Büyük İstanbul' buluşması gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Statta 96 bin kişinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, ilçe teşkilatlarına talimat verdi. Erdoğan, "Seçime kadar her haneyi 2 kez ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Erdoğan, 6'lı masaya göndermede bulunarak "Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız" ifadelerini kullandı.

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