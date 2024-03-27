SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 17:46 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 17:45

Başkan Erdoğan'dan Batman Mitinginde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Güçlü bir kadro kurduk. Ekonomi programımız işliyor. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimattım var." dedi. 14-28 Mayıs seçimleri hakkında konuşan Erdoğan, "Altılı masa dediler şu anda hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisleri tarafından kuruldular siyaset mühendisleri tarafından yıkıldılar." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Şanlıurfa'da PKK operasyonunda 7 gözaltı
27.03.2024Çarşamba
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalar
27.03.2024Çarşamba
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinin yoluna çığ düştü
27.03.2024Çarşamba
Kendisine para vermeyen genç kıza ekmek bıçağıyla saldırdı! O anlar kamerada
27.03.2024Çarşamba
Fatih çarşaflı kadına saldırı videosu izle! Allaha Kitaba küfrettiği anların görüntüsü infial yarattı!
27.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
SİVAS GÜRÜN SON DAKİKA HABERİ: TIR’ın yükü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 4 yaralı 00:38
GÜRÜN'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 4 YARALI
27.03.2024Çarşamba
Fatih çarşaflı kadına saldırı videosu izle! Allaha Kitaba küfrettiği anların görüntüsü infial yarattı! 04:23
Fatih çarşaflı kadına saldırı videosu izle!
27.03.2024Çarşamba
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede! Ekrem İmamoğlu için çember daraldı! Seçimin sona ermesini bekliyorlar 01:42
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adliyede!
27.03.2024Çarşamba
Emekliye destek yağmuru: Özel indirim ve kampanyalar için düğmeye basıldı! Gıda, giyim, ulaşım... 05:51
Emeklileri rahatlatacak indirimler geliyor
27.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA