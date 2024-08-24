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Başkan Erdoğan'dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışında önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılışında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024, 17:36   |   Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024, 17:36

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip ediyor. HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacak." dedi. Yeni bir tersanenin müjdesini veren Erdoğan, "Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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