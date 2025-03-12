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Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 13:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin kritik bir uyarı yapan Başkan Erdoğan, "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine kirli bir pusu kurulduğuna dikkat çeken Erdoğan "Mezhepçilik" yapan CHP'yi uyararak "Suriye'de yanan ateşi ülkemize taşımayın" dedi. Erdoğan nüfus konusunda da kritik uyarılarda bulundu.

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