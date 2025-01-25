Başkan Erdoğan’dan AK Parti Eskişehir 8’inci Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti Eskişehir 8'inci Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu'daki otel yangınına ilişkin mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracak." ifadelerini kullandı. CHP'nin yangın sonrası tavrını eleştiren Başkan Erdoğan, "Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz." dedi.