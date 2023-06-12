Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından hareket ettiği "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı. Karşılama sonrası Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz” şarkısınınım güncel versiyonunu seslendirdi.