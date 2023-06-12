Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi

"AZERBAYCAN VE TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KARABAĞA'A ASMIŞIZ BİZ"

Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.

Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'a işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zafer sonrasını işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'a asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi.

Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.

Çırpınırdın Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

inciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ele asacağız

Azerbaycan bayrağını

Karabağ'da asacağız

ŞARKININ GÜNCEL KISMI: "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'a asmışız biz"