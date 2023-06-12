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Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi

Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan’da zafer kutlaması! Azerin 'Çırpınırdı Karadeniz'in yeni versiyonunu seslendirdi
12.06.2023 23:00 - Son Güncelleme: 12.06.2023 23:00

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından hareket ettiği "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve büyükelçilik personeli karşıladı. Karşılama sonrası Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz” şarkısınınım güncel versiyonunu seslendirdi.

Güncel Videoları

"AZERBAYCAN VE TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KARABAĞA'A ASMIŞIZ BİZ"

Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.

Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'a işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zafer sonrasını işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'a asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi.

Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.

Çırpınırdın Karadeniz

Bakıp Türk'ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

inciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ele asacağız

Azerbaycan bayrağını

Karabağ'da asacağız

ŞARKININ GÜNCEL KISMI: "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağa'a asmışız biz"

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