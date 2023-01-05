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Başkan Erdoğan , Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan , Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
05.01.2023 17:49

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Putin ile gerçekleştirilen kritik temas sonrası Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü.

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