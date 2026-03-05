CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan paylaştı: Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık bunları başaramazdık

Başkan Erdoğan, Türkiye’nin Savunma Sanayii'ndeki yakaladığı başarı ivmesini, “Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık başaramazdık.” sözleriyle duyurdu.

Erzurumspor 4-2 Keçiörengücü | GOL: Mehmet Emin Billor
İran'dan ateşlenen füze Hatay semalarında imha edildi | Dörtyol'dan ilk görüntüler
Erzurumspor 1-0 Keçiörengücü | Gol: Hüsamettin Yener
Özgür Özel Ramazan ayında Nuri Aslan'a su içirmeye çalıştı
