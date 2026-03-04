CANLI YAYIN
Güncel Videoları
Bakan Hakan Fidan TBMM’yi bilgilendirecek!
Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 17:10
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında imha edilmesinin ardından yaşanan diplomatik ve güvenlik sürecine dair TBMM Genel Kurulu'na bilgilendirme yapacak.
