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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024, 18:58

Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! CHP kaynaklarından ilk açıklama

Ankara bugün kritik ve tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. İkili arasındaki görüşme tam 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede yeni anayasa, ekonomi, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası gibi konularının ele alındığı öğrenildi. Özgür Özel çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. AK Parti Genel Merkezi ve İletişim Başkanlığı'nın da açıklama yapmayacağı öğrenildi. Görüşmede Başkan Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken CHP heyetinden Namık Tan yer aldı. Öte yandan görüşme sonrası CHP kaynaklarından ilk açıklama geldi. Görüşmenin olumlu geçtiği açıklanırken, Başkan Erdoğan'ın iadeyi ziyaret gerçekleştireceği söylendi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı...

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