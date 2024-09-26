Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu: Bu işin içinde olanlar hak ettiği cezayı alacaklar

Teğmenlerin kılıç çekip korsan yemin disiplinsizliğine imza atması 28 Şubat günlerini anımsatan tartışmaları beraberinde getirdi. "Disiplinsizliğe asla müsamaha yok" diyen MSB, kapsamlı soruşturma başlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ABD dönüşü millete çekilen kılıcı kınına soktu. Mezkur olayı "Birkaç kendini bilmezin ortaya koyduğu bir karmaşa" olarak tanımlayan Erdoğan, "Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz" dedi. Erdoğan, "Şu anda gerek Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.