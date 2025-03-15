Başkan Erdoğan İmralı Heyeti ile görüşecek! İşte detaylar...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısının ardından DEM Parti heyeti, siyasi partilerle yeni bir görüşme turuna hazırlanıyor. 17 Mart’ta AK Parti ve MHP ile bir araya gelecek heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep etti. Erdoğan’ın, TBMM’de Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede, DEM Parti heyetini kabul edeceği tarihi söylediği öğrenildi. Öte yandan, Nevruz öncesi İmralı’dan yeni bir mesajın paylaşılabileceği ve bu kapsamda yeni bir İmralı ziyaretinin gündemde olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...