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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 17:05 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 17:05

Başkan Erdoğan Giresun'da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim kapsamında başlattığı mitinglere devam ediyor. Erdoğan bugün Ordu'da gerçekleştirdiği mitingin ardından Giresun'a geçti. Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Muhalefetin savaş tellallığına asla cevap vermedik. Meseleye milletimizin zaviyesinden baktık." dedi. CHP'deki kaosa dikkat çeken Erdoğan, "CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden partiyi yönetenlerin tamamının gündemi, kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir" ifadelerini kullandı.

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