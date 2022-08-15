Başkan Erdoğan: ''Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini kazanarak taçlandıracağız''

Ankara'daki ATO Congresium'da AK Parti'nin 21 Kuruluş Yıl Dönümü Programı başladı. Programa Başkan Erdoğan da katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘’Yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu, artık demokrasi ve kalkınmada eksiklerini tamamlama üzerine değil, siyaseti ve ekonomisi ile dünyanın en iyileri arasında yer almak üzerine inşa etmektedir. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.’’ dedi.