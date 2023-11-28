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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 18:18 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 18:21

Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

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