Başkan Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı seçim irtibat ofisinin açılışına telefonla bağlandı. Erdoğan, Abdipaşa halkını en kalbi duygularla selamladığını belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Bugüne kadar Abdipaşa'nın duruşu neyse 31 Mart'ta o olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, "31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.