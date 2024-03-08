PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 23:09 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 23:10

Başkan Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı seçim irtibat ofisinin açılışına telefonla bağlandı. Erdoğan, Abdipaşa halkını en kalbi duygularla selamladığını belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Bugüne kadar Abdipaşa'nın duruşu neyse 31 Mart'ta o olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, "31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Volodimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar!
08.03.2024Cuma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'TÜGVA' temsilcileriyle buluştu! "31 Mart benim için bir final"
08.03.2024Cuma
Mossad’a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı!
08.03.2024Cuma
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li İmamoğlu'nun 'sıfırdan metro' yalanını çürüttü: Algı ve yalanlarınız gerçeği örtemez
08.03.2024Cuma
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "3 metro hattının temelini biz attık" yalanı kısa sürdü!
08.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Ebru Gündeş ve eşi İstanbul’da ev bakıyor! İşte detaylar... 01:11
Ebru Gündeş ve eşi İstanbul’da ev bakıyor!
08.03.2024Cuma
Canavar anne ve oğlu Mısır’dan ABD’ye kaçtı: İadeleri istendi 10:17
Canavar anne ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı!
08.03.2024Cuma
Arda Turan Seçil Erzan davası için adliyeye geldi! 00:49
Arda Turan Seçil Erzan davası için adliyeye geldi!
08.03.2024Cuma
CHP’de ’DEM’li kriz! Fatih Portakal: Talimatı Kılıçdaroğlu verdi, İmamoğlu’nun kaybetmesini istiyor 06:01
CHP'de 'DEM'li kriz! Fatih Portakal
08.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA