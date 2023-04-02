RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!
02.04.2023 17:43 - Son Güncelleme: 02.04.2023 17:46

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısıyla basarak poz vermesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Talimat Pensilvanya'dan" dedi. Öte yandan İYİ Parti İl Teşkilatı'na düzenlenen silahlı saldırıda kendisine iftira atan Meral Akşener'e de tepki gösteren Erdoğan, "Utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle ahlaksızlık yok. Senin varsa bilemem. Özür dileyebilecek misin?" şeklinde konuştu.

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