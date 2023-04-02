Başkan Erdoğan, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısıyla basarak poz vermesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Talimat Pensilvanya'dan" dedi. Öte yandan İYİ Parti İl Teşkilatı'na düzenlenen silahlı saldırıda kendisine iftira atan Meral Akşener'e de tepki gösteren Erdoğan, "Utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle ahlaksızlık yok. Senin varsa bilemem. Özür dileyebilecek misin?" şeklinde konuştu.