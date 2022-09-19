Başkan Erdoğan ABD’de Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin anaokulundan üniversiteye kadar eğitim öğretimi ücretsiz sunan bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "4+4+4 eğitim reformuyla birlikte ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. Kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. 5 yaş üstü çocuklarının okullaşmasını yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.