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Başkan Erdoğan ABD’de Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde konuştu

Başkan Erdoğan ABD’de Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde konuştu
19.09.2022 19:23 - Son Güncelleme: 19.09.2022 19:25

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin anaokulundan üniversiteye kadar eğitim öğretimi ücretsiz sunan bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "4+4+4 eğitim reformuyla birlikte ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. Kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. 5 yaş üstü çocuklarının okullaşmasını yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

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