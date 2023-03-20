Başkan Erdoğan 11 ülke tarafından Nobel'e aday gösterildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna savaşının başından bu yana yürüttüğü barış diplomasisi küresel çapta büyük takdir kazandı. Türkiye, bölgedeki kilit aktör olarak masaya ağırlığını koydu, tahıl koridoru, esir takası, enerji tedariği gibi konulara öncülük etti. Bu gelişmeler ışığında 11 ülke, Başkan Erdoğan'ı attığı barış yanlısı adımlardan ötürü, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Pakistan Senatosu da Nobel Ödülü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmesi için Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben bir mektup kaleme aldı, "Küresel felaketin önüne geçti" açıklamasını yaptı.