Bartın'da trajik kaza: 2 ölü 1 yaralı!

artın'da sabah saatlerinde yaşanan trafik kazası büyük bir acıya neden oldu. Bartın-Arıt yolu Okçular mevkisinde ilerleyen Murat Soyöz yönetimindeki otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Soyöz Çifti Hayatını Kaybetti

Olay yerine hızla ulaşan sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Otomobilin arka koltuğunda bulunan komşuları Gülfidan Öncü kazadan ağır yaralı olarak kurtarıldı. Öncü'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Acı haberi alan Soyöz çiftinin yakınları olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Kaza sonrası bölgede yoğun bir duygu seli yaşanırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.