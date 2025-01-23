Barajlar çatladı yalanı sonrası fenomen Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktı

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi sırasında sosyal medya üzerinden ‘baraj patladı' yalanı atarak arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğratan Oğuzhan Uğur ve beraberinde yargılanan Ercan Özdemir ile Kaan Kayacan hakim karşısına çıktı. Uğur, savunma sırasında “Keşke ekibime sorsaydım. Maalesef kulaktan kulağa yanlış bir bilgi almışım. Kendi içimizde araştırmamız devam ediyor" diyerek hem yalan söylediklerini kabul etti hem de cezadan yırtmak istedi. Mahkeme, Kahramanmaraş ve Hatay Afet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulmasını isteyerek duruşmayı erteledi.