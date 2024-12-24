Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Bakanlar detayları aktardı

Balıkesir Karesi'deki Çek şirketine ait olan mühimmat fabrikasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olayda 11 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 savcı ve 5 bilirkişi görevlendirildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı. Fabrikada incelemede bulunan bakanlar bölgede açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, olayın sabotaj olmadığını belirtirken patlamanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Işıkhan ise son denetimin Ağustos ayında yapıldığını açıkladı. Gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.