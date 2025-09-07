PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir Sındırgı’da deprem! Şükrü Ersoy A Haber’de değerlendirdi

SON DEPREMLER | Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır." dedi. A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "6.1'lik depremin artçılarının bu kadar fazla olması normal değil. Sındırgı'daki depremlerin Simav fayına taşınması tehlikeli olabilir" dedi. Balıkesir Sındırgı'da 12:41'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bunlar da Var

Eyüpsultan’da sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direğe çarptı, hayatını kaybetti
Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı!
Kastamonu’da yola çıkan hayvanlara yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarptı: 3 inek telef oldu
CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’tan bomba itiraf: Delegelere 100 bin lira dağıtmam söylendi
CANLI YAYIN

