Balıkçı Adem Yaren’ine kavuştu: 15 yıllık efsane devam ediyor

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBalıkçı Adem Yaren’ine kavuştu: 15 yıllık efsane devam ediyorBalıkçı Adem Yaren’ine kavuştu: 15 yıllık efsane devam ediyorGiriş Tarihi: 27 Şubat 2026 15:43 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 15:52 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bursa’nın Karacabey ilçesinde 15 yıldır süren Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek dostluğu, Yaren’in bu yıl da köye dönmesiyle yeniden canlandı.Bunlar da Var 05:59Torba yasa teklifinde neler var? Teklif bayram öncesi Meclis'e gelir mi? 27.02.2026Cuma 25:09SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan arasında resmi savaş başladı! 27.02.2026Cuma 00:19Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi 27.02.2026Cuma 00:15Bakan Göktaş çocuklarla birlikte ilahiye eşlik etti 26.02.2026PerşembeCANLI YAYIN