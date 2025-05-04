Bakan Yerlikaya: Havadan trafik denetimlerinde 37 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde toplam 3 milyon 619 bin 38 aracın denetlendiğini ifade etti.
Denetimlerde tespit edilen ihlaller şöyle sıralandı:
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Hız ihlali: 151 bin 392 araç
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Periyodik muayene eksikliği: 27 bin 197 araç
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Emniyet kemeri kullanmama: 25 bin 815 sürücü
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Sürücü belgesiz araç kullanımı: 16 bin 622 kişi
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Zorunlu trafik sigortası bulunmama: 7 bin 301 araç
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Yetkisiz "çakar" kullanımından işlem yapılan sürücü sayısı: 39
Toplamda 496 bin 95 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.