Bakan Yerlikaya: Havadan trafik denetimlerinde 37 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

Giriş Tarihi: 4.05.2025 10:11:31

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde toplam 3 milyon 619 bin 38 aracın denetlendiğini ifade etti.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller şöyle sıralandı:

Hız ihlali: 151 bin 392 araç

Periyodik muayene eksikliği: 27 bin 197 araç

Emniyet kemeri kullanmama: 25 bin 815 sürücü

Sürücü belgesiz araç kullanımı: 16 bin 622 kişi

Zorunlu trafik sigortası bulunmama: 7 bin 301 araç

Yetkisiz "çakar" kullanımından işlem yapılan sürücü sayısı: 39

Toplamda 496 bin 95 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.