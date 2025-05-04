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Bakan Yerlikaya: Havadan trafik denetimlerinde 37 binden fazla sürücüye işlem yapıldı
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Bakan Yerlikaya: Havadan trafik denetimlerinde 37 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

Giriş Tarihi: 4.05.2025 10:11:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 4 ayında helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 37 bin 56 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla havadan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde toplam 3 milyon 619 bin 38 aracın denetlendiğini ifade etti.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller şöyle sıralandı:

  • Hız ihlali: 151 bin 392 araç

  • Periyodik muayene eksikliği: 27 bin 197 araç

  • Emniyet kemeri kullanmama: 25 bin 815 sürücü

  • Sürücü belgesiz araç kullanımı: 16 bin 622 kişi

  • Zorunlu trafik sigortası bulunmama: 7 bin 301 araç

  • Yetkisiz "çakar" kullanımından işlem yapılan sürücü sayısı: 39

Toplamda 496 bin 95 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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