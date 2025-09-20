PODCAST
Bakan Yerlikaya açıkladı: Şehit ailesini dolandıran çete çökertildi
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 09:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
