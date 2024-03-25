SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 19:10 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 19:10

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu! Emeklilere indirimler geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım Kredi, THY, TCDD, GSM operatörleri, zincir marketler ve bazı giyim mağazalarında, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel kampanyalar başlatılacağını duyurdu. Işıkhan, "PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Gazze’de ateşkes tasarısı kabul edildi
25.03.2024Pazartesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’e özel açıklamalar
25.03.2024Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan Çorum mitinginde önemli açıklamalar
25.03.2024Pazartesi
DEM Parti'den CHP ile ittifak mesajı!
25.03.2024Pazartesi
Rusya'daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! İşte son durum…
25.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için... Emekliye 1-7 Nisan arasında 3’ü 1 arada maaş yatacak! 01:45
Emekliye 17-31 Nisan arasında 3'ü 1 arada maaş!
25.03.2024Pazartesi
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI! Güncelleme nasıl yapılır? 07:57
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI!
25.03.2024Pazartesi
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın hastane odasındaki son hali ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu! “3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat...” 00:21
Hastane odasındaki son halini paylaştı!
25.03.2024Pazartesi
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti 00:43
Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!
25.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA