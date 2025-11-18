Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: “Karar komisyonun yetkisinde”

Bakan Tunç'tan İmralı değerlendirmesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tunç, Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmasının devlet için bir öncelik olduğunu vurguladı.

"Terörden kurtulmak ülkemiz için çok önemli"

Açıklamasında terörle mücadelede kararlılığın altını çizen Bakan Tunç, "Terörden kurtulmak ülkemiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Komisyonun vereceği kararla gerçekleşir"

Bahçeli'nin sözlerinin ardından kamuoyunda oluşan tartışmalara değinen Tunç, sürecin hukuki çerçevesine dikkat çekerek, "Bu konuda karar komisyonun vereceği kararla gerçekleşir" dedi.