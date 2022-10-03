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Bakan Soylu’dan CHP ve Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Milletten özür dilemeli

Bakan Soylu’dan CHP ve Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Milletten özür dilemeli
03.10.2022 18:04

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Mersin'de PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı CHP'nin teröristlere verdiği itibarı bir kez daha ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin gazeteci diyerek güzelleme yaptığı liste ise terörist dolu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rapora ilişkin yaptığı açıklamada "Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var" dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin milletten özür dilemesi gerektiğini belirten Soylu, Mersin'deki saldırı ile ismi ön plana çıkan Dilşah Ercan'ın terörist olduğunu ve bu saldırı ile ilişkisi bulunduğunu söyledi.

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