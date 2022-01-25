Bakan Mustafa Varank’tan İmamoğlu’na sert tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede yetersiz kalması sebebiyle vatandaşlar yollarda mağdur olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de bir balıkçıda görüntülendi. İstanbullu karla mücadele ederken İmamoğlu'nun balık keyfi yapması büyük tepki çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor" dedi.