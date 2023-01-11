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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı Metro Hattı bu ay açılıyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı Metro Hattı bu ay açılıyor
11.01.2023 22:59

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Bu ayın sonunda İstanbul Havalimanı metrosu açılacak. İBB'nin durumu çok acıklı. Dünyada metroya hafriyat döken başka bir belediye yok. Çam Sakura Hastanesi'nin metrosu Şubat ayında açılıyor. 100 bin insan hareketi var bu hastane içerisinde. Bunu yapmayacağım dedi İBB, ihaleden tam 24 ay sonra şubat ayında açıyoruz. Belediyenin sorumluluğunda olan hatlar da var. Aldığımızda yüzde 5 seviyelerindeydi. Biz devraldık biz projeleri bitiriyoruz, İBB'nin projeleri hala yüzde 5 seviyesinde. İstanbul'un genelinde 1100 kilometre metro hattı yapılması gerekiyor. Devletimiz İstanbul için 80 milyar lira yatırım yapıyor. Belediyenin elinde 100 kilometrelik bir hat var yapar yapmaz, onlarda.

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