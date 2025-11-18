PODCAST CANLI YAYIN
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezinde bulunan züccaciye dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, İSTOÇ Ticaret Merkezi 2420 sokakta bulunan 2 katlı züccaciye dükkanının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.00 sıralarında çıktı. İş yeri sahibi bodrum kattan dumanların çıktığını görüp çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etse de alevleri söndüremedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Hasan Hüseyin Özcan "İş yerinde yangın çıktı, bu hale geldi. Ölen yada yaralanan olmadı, sadece hasar oluştu. Bodrum katta çıkmış yangın, itfaiye söndürüyor şuan" diye konuştu.

