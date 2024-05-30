PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 09:28 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 09:30

Azra Kohen yine İsrail'i akladı: Bizler paylaşalım diye öldürülmüş çocuklar var

"Filistinliler çocuklarını bilerek bombalatıyor" diyen mazlum Gazze halkının 'yok olmasını' dileyen sözde yazar Azra Kohen önce "Ben Müslüman ailede büyüdüm" diyerek çark etti sonra da İsrail'in işlediği sistematik soykırımı süslü cümlelerle aklamaya yeltendi. Gazze ve Refah'ta bombalarla öldürülen çocukların 'sosyal medyada paylaşılmak' için öldüğünü savunan Kohen, "Çocukların öldürülmeleri kesinlikle gerçek ama bazıları İsrail hükümeti tarafından bazıları da o videoyu çekenler tarafından. Böyle bir gerçek var" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
17 ilde FETÖ'ye KISKAÇ-18 operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
30.05.2024Perşembe
İZLE I AK Partili Hüseyin Yayman'dan A Haber'de önemli mesajlar! "İsrail meşruiyetini kaybediyor"
29.05.2024Çarşamba
İZLE I Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan: Türk okçular şu anda dünyanın zirvesinde
29.05.2024Çarşamba
İZLE I Başkan Erdoğan Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü!
29.05.2024Çarşamba
İZLE I Başkan Erdoğan İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü!
29.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Bursa Son Dakika Haberleri: Nilüfer’de kan donduran cinayet! Cinnet getiren baba 3 çocuğunu öldürdü! 00:40
Nilüfer'de vahşet: Cinnet getiren baba 3 çocuğunu öldürdü!
29.05.2024Çarşamba
Yer: Düzce! Arkadaşlarını sıkıştırıp dövdüler: Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan... 00:22
Arkadaşlarını sıkıştırıp dövdüler
29.05.2024Çarşamba
Temmuz Ayında Emeklilere Müjde: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine %25.46 Zam! 05:00
Temmuz Ayında Emeklilere Müjde: SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine %25.46 Zam!
29.05.2024Çarşamba
İZLE I ABD’ye ait F-35 uçağı düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi 07:36
ABD’ye ait F-35 uçağı düştü! İşte detaylar...
29.05.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA