PODCAST CANLI YAYIN
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Derin üzüntü duyduk"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Derin üzüntü duyduk"

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü bildirdi. MSB, Gürcistan makamları ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti. Enkaza ulaşmaya çalışıldığını belirten Başkan Erdoğan Ankara'daki programda yaptığı açıklamada, "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Başkan Erdoğan'a taziye mesajlarını iletti. Aliyev: "Şehit askerlerimizin acı haberiyle derin üzüntü duyduk." ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Elazığ’da fabrika önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da fabrika önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
Şırnak’ta vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı
Şırnak’ta vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı
BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi | O anlar kamerada!
BeIN Sports TV binasına silahla girdi, özür dilenmesini istedi | O anlar kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle