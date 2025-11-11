Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Derin üzüntü duyduk"

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü bildirdi. MSB, Gürcistan makamları ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başladığını ifade etti. Enkaza ulaşmaya çalışıldığını belirten Başkan Erdoğan Ankara'daki programda yaptığı açıklamada, "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Başkan Erdoğan'a taziye mesajlarını iletti. Aliyev: "Şehit askerlerimizin acı haberiyle derin üzüntü duyduk." ifadelerini kullandı.