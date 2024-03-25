Yerel seçimlere günler kala toplumun sinir uçlarıyla oynamayı hedefleyen 28 Şubat artıkları hortladı. Aydın'da CHP seçmeni bir kadın başörtülü kadınları 'öcü' olarak tanımlayıp Aydın'da yaşamamaları gerektiğini savundu. Kuşadası'nda kayıtlara geçen skandal provokasyonda "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde rahat yaşasınlar" denildi. Bu durum "CHP budur değişmez" yorumlarını da beraberinde getirdi.