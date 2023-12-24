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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023, 11:12 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023, 11:35

Arnavutköy'de feci kaza: Beton tankının içine düşen işçi öldü

Arnavutköy'de hazır beton üreten tesiste bakım için tırmandığı beton tankının içine düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde hazır beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşandı. Metrelerce yükseklikteki beton tanklarına bakım için tırmanan Ersin Koran isimli işçi, bir anda dengesini kaybederek içeri düştü. Kazada Ersin Koran olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden işçisi düştüğü yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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