PODCAST CANLI YAYIN
Ara tatilin bitmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Ara tatilin bitmesiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da ara tatil sonrası okulların yeniden açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı. Trafiğin merkezi olduğu noktalardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'daki ilk ve ortaokullarda önceki hafta başlayan ara tatil bugün sona erdi. İstanbul trafiğine nefes aldıran ara tatil sonrası binlerce öğrenci velisi ve servis araçlarının yeniden yola çıkmasıyla birlikte trafik çilesi de tekrar başladı. Özellikle ulaşımın merkezi ve sık olduğu bölgelerde trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 80'e kadar ulaşırken bazı noktalarda ise adeta durma noktasına geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan bölgesel trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Bunlar da Var

Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle