Antalya'da kanlı buluşma: İnternette tanıştığı genci evinde katletti!
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 13:05 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 13:08
Antalya'da internet üzerinden tanıştığı şahıs tarafından evinde bıçaklanan 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu hayatını kaybetti; cinayet şüphelisi olaydan 2 saat sonra yakalandı.