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Almanya’da Noel pazarında dehşet saçan saldırganın yakalanma anı kamerada
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Almanya'da Noel pazarında dehşet saçan saldırganın yakalanma anı kamerada

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 23:24

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü 80, kişinin yaralandığı belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi. Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı da bildirildi. Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği kaydedildi. Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

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