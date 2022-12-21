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Akşener, İmamoğlu'na sahip çıktı Kılıçdaroğlu'nu bombaladı!

Akşener, İmamoğlu'na sahip çıktı Kılıçdaroğlu'nu bombaladı!
21.12.2022 18:29

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Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile el ele vererek Saraçhane'de giriştiği mağduriyet temelli adaylık tiyatrosu sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi. Akşener'e 'iç işlerimize karışma' diyerek ayar veren Kılıçdaroğlu, Ankara'ya çağırdığı İmamoğlu'na da saksı muamelesi yaparak söz hakkı vermedi. "Gel bakalım Ekrem" muamelesi gören CHP'li İBB Başkanı "Adayım genel başkanım" demekle yetindi. Tüm bu yaşanlar ışığında Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Hiç kimse merak etmesin. 'Önce şahsım, önce partim' diyenlere inat, 'önce millet' diyeceğiz. Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar" dedi. Fondaş Nevşin Mengü de sözlerin muhatabanın Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

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