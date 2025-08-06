İstanbul'da Ön Yargı ve Kadın çalıştayı toplandı!

AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak