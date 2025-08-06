AK Parti'den 81 il 973 ilçede "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları! 8 Ağustos'ta başlıyor: Terörsüz Türkiye süreci yüz yüze anlatılacak

AK Parti 8 Ağustos Cuma günü itibarıyla "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programının başlayacağını duyurdu. Buna göre, ağustos ve eylül aylarında 81 il, 973 ilçenin tamamında program yapılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti kadrolarının bu süreçte sahada olacağını bildirdi. Büyükgümüş, buluşmalar kapsamında genel merkez kadın kolları teşkilatlarının da yoğun şekilde şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri gerçekleştireceğini ifade etti. AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da "Terörsüz Türkiye" sürecini anlatmak üzere teşkilat olarak sahada olacaklarını söyledi.