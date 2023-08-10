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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 18:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 18:17

AK Parti MYK Toplantısı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin seçim sonucu açıklamalarına sert tepki gösteren Çelik, "Darbelere destek vermek açısından CHP'nin kötü bir sabıkası var. Geldiğimiz noktada hala seçim sonuçlarını kabul etmeyen bir tablo içerisindeler. Ortaya çıkan tablo gerçekten vahimdir. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan terörle mücadelede de kararlık mesajı veren Ömer Çelik, Avrupa'daki yükselen İslam düşmanlığına karşı "Bunlar nefret suçlarıdır. İnsanlığa dönük suçlardır. İfade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

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