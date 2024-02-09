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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024, 13:05 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 13:10

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları açıklandı: 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira! Başkan Erdoğan duyurmuştu: Öncelik deprem bölgesinin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat’tan itibaren alınacağını bildirdi. Göktaş, "Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.” dedi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak bu çalışmanın da önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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