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Ahmet Davutoğlu'nun itirafları 6’lı masa yandaşı Özer Sencarı çıldırttı!

Ahmet Davutoğlu'nun itirafları 6’lı masa yandaşı Özer Sencarı çıldırttı!
12.01.2023 10:28 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:31

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6'lı masanın ortaklarından Ahmet Davutoğlu 'sistemsizlik' itirafıyla ortalığı karıştırdı... 10 kez toplanan muhalefet henüz aday meselesini yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını tarif ederek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın etkisi sürerken Gelecek Partisi lideri bir bomba daha patlatarak, "6'lı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Çok açık söylüyorum, ülke yeniden seçime gider" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşlarını da çıldırttı. CHP'ye yakın isimler Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar gibi isimler bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.

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CHP'yi gazlayan anketçi Özer Sencar da duruma tepki gösterdi.

Sencar, "Ahmet Davutoğlu'nun istediği şey siyaseten mümkün olmayan bir şey. Daha başka bir kelimeyle söyleyeceğim de ayıp olacak. Birisi başkan olacak, onun aldığı kararlarda benim de imzam olacak. Bu oligarşi değil, bu devlet anarşisidir. 3 gün bile yönetemezler bu ülkeyi..." ifadelerini kullandı.

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