Ahmet Davutoğlu'nun itirafları 6’lı masa yandaşı Özer Sencarı çıldırttı!

6'lı masanın ortaklarından Ahmet Davutoğlu 'sistemsizlik' itirafıyla ortalığı karıştırdı... 10 kez toplanan muhalefet henüz aday meselesini yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını tarif ederek "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın etkisi sürerken Gelecek Partisi lideri bir bomba daha patlatarak, "6'lı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Çok açık söylüyorum, ülke yeniden seçime gider" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşlarını da çıldırttı. CHP'ye yakın isimler Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar gibi isimler bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.