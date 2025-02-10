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Afyonkarahisar’daki fabrika yangını drone kamerasına yansıdı
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Afyonkarahisar'daki fabrika yangını drone kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 22:06

Afyonkarahisar’da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülenirken, görüntülerde metrelerce yükseğe çıkan alev ve dumanlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik ve ahşap ürünlerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, yangına 26 itfaiye aracı, 4 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ile yangına müdahale ediliyor. Drone ile havadan çekilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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