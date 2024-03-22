Adana’nın Kozan'ın Çanaklı Mahallesi'nde dün eşi 29 yaşındaki Uğur İşler, evinde öldürülmüş halde bulunmuş cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. İşler'i eşi Melisa İşler'in öldürdüğü ortaya çıkmış, genç kadın ise polise teslim olmuştu. İşler'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Kozan'a getirilen İşler'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Melisa İşler'in emniyetteki sorgusu devam ederken, çiftin 6 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.