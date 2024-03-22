SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 14:52 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 14:37

Adana’nın Kozan ilçesinde karası tarafından öldürülen koca toprağa verildi

Adana’nın Kozan'ın Çanaklı Mahallesi'nde dün eşi 29 yaşındaki Uğur İşler, evinde öldürülmüş halde bulunmuş cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. İşler'i eşi Melisa İşler'in öldürdüğü ortaya çıkmış, genç kadın ise polise teslim olmuştu. İşler'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Kozan'a getirilen İşler'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Melisa İşler'in emniyetteki sorgusu devam ederken, çiftin 6 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu'na çevrildi
22.03.2024Cuma
Beylikdüzü’nde otobüste yumruk yumruğa kavga anları kamerada
22.03.2024Cuma
CHP'deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu'nda
22.03.2024Cuma
Irak'ın Kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
22.03.2024Cuma
Son dakika: MİT Kamışlı'da avladı! PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin etkisiz hale getirildi
22.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Gönül Dağı 132. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Kasabada büyük felaket Hikaye tümüyle değişiyor! 00:48
Gönül Dağı'nda büyük felaket Hikaye tümüyle değişiyor!
22.03.2024Cuma
Bahar Öztan kimdir? Neden öldü? Hastalığı neydi? 01:07
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber!
22.03.2024Cuma
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ! Kök maaş ile taban maaş eşitleniyor! İşte olası radikal değişiklikler ve maddi destekler! 12:17
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MÜJDESİ!
22.03.2024Cuma
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan reklam filmi büyük beğeni topladı! Aramızda kalsın, DEM’li bir tatile çıkıyorsun 01:15
"Aramızda kalsın, DEM'li bir tatile çıkıyorsun"
22.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA