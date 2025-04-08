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Adana’da bir şahıs öğretmen ağabeyini öldürdü Kendimde değildim savunması yaptı
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Adana'da bir şahıs öğretmen ağabeyini öldürdü "Kendimde değildim" savunması yaptı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 09:56

Olay, bir hafta önce Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.(31), ağabeyi M.A.'nın(35) evine gitti. Burada iki kardeş ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı. A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi. Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Bu sırada A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden 3 kere bıçakladı. Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

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