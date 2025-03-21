SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama: Herkes sağduyulu olmalı
Haberler Güncel Videoları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Herkes sağduyulu olmalı

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 00:27 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 00:33

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez.

Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.

Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Provokatörlerin oyununa gelmeyin
21.03.2025Cuma
Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi
21.03.2025Cuma
Özgür Özel’in çağrısı sonrası sokaklar karıştı: Ankara'da başrol CHP'li Mahir Başarır
20.03.2025Perşembe
Gazeteci Abdulkadir Selvi'den Özel sokak çağrısına tepki: Sokaklara örgütler sızmaya başladı
20.03.2025Perşembe
ODTÜ'de polise taşlı saldırı! İşte o görüntüler
20.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan Ekrem İmamoğlu itirafı 00:39
"Bunu önceden tasarladık"
20.03.2025Perşembe
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Murat Ongun’un kasası Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! 00:35
İmamoğlu'nun villacısı Nuhoğlu ve Ongun'un kasası Bağdatlı'nın ofisinden servet çıktı!
20.03.2025Perşembe
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü! Video 00:09
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü!
19.03.2025Çarşamba
İBB’ye terör soruşturması: Firari Azad Barış kimdir? 18:04
Firari Azad Barış kimdir?
20.03.2025Perşembe
CANLI YAYIN