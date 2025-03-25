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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Suç eylemleri cezasız kalmayacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Suç eylemleri cezasız kalmayacak

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 15:38

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum

Çirkin eylemlerin sorumlusu provokatif dildir. Kışkırtıcı bir dil kullanarak, markaların isim isim hedef gösterilmesi çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. Boykot çağrısında hedef ekonomimiz. Basın kuruluşların düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması basın özgürlüğüne darbedir.

Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar.

Hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunması sokakta değildir. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak.

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