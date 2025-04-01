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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Silivri iddialarını yalanladı: Karanlık propagandanın parçası!
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Silivri" iddialarını yalanladı: Karanlık propagandanın parçası!

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 16:38

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele iddialarını yalanladı. Tunç, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, cezaevlerinde insan onuruna uygun ve uluslararası standartlara dayalı muamele yapıldığını vurguladı. İşkence ve hak ihlali iddialarının Türkiye'nin adalet sistemini hedef alan bir propaganda olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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